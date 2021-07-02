Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için... - Haberler
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