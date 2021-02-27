Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin...
27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:54
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu