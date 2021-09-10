Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.' - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."

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Haber: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.' - Haberler
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