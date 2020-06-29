Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı öncü verileri ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde...
Son dakika haberine göre -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:31
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor."
Erdoğan: "Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansı, ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır."
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Kaynak: AA