Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayı öncü verileri ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde... Son dakika haberine göre -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor."

Erdoğan: "Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansı, ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır."

Kaynak: AA