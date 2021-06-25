Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine ve partisinin il danışma toplantısına katılmak üzere Hatay'a geldi.