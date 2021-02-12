Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var"

12.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:13

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası açılış programına iştirak etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası açılış programına iştirak etti. (3)

Erdoğan: "Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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