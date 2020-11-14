Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

14.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:03
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini de iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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