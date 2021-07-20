Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. - Haberler
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