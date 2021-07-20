Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü