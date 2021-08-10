Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.