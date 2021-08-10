Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma... - Haberler
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