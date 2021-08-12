Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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