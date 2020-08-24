Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken... Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz." Kaynak: AA