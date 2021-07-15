Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını...
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını... - Haberler
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