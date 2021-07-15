Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan