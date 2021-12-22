Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde... - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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