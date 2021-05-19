Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "Kütüphane Söyleşileri" programı Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

"Kütüphane Söyleşileri" programı

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar" - Haberler
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