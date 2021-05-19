Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "Kütüphane Söyleşileri" programı Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane...