Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar"
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "Kütüphane Söyleşileri" programı Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane...
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
"Kütüphane Söyleşileri" programı
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı