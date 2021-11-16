Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak.
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet