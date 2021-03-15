Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden...

15.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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