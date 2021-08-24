Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül kazanan Belediyelere ödüllerini vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,ATO Congresium'da düzenlenecek Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül kazanan Belediyelere ödüllerini vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,ATO Congresium'da düzenlenecek Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey