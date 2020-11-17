Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla,...
17.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:50
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap