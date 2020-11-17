Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla,...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla,...

17.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:50
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

İlgili Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladık'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladık"
Son dakika haberleri | Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için dokudu
Son dakika haberleri | Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için dokudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Şener Şen Şafak Sezer Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Bursa Bakan Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 19:50:23. #1.14#
title