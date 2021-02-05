Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."

05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:04
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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