Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."
05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:04
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu