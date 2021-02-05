Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz.