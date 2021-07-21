Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı