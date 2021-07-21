Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim'le görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim'le görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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