Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas ve Fatih Terim'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.