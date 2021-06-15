Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. Erdoğna ve Aliyev, Şuşa'ya birlikte hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa'daki programları öncesinde Fuzuli'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'ya birlikte hareket etti.

Erdoğan iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gidecek. Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek. - BAKÜ

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'de Aliyev tarafından karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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