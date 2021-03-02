Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü
02.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:14
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı