Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü

02.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:14

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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