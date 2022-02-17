Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."
AA, Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."
AA / Ferdi Türkten - Güncel