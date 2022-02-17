Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız." - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."

AA, Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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