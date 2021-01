Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hem fikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde yapılan anlaşma töreninde Erdoğan ve Rama, iki ülke arasında 'Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiriye' imza attı. Törende ayrıca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti hükümeti arasında sağlık ve tıp alanlarında iş birliğine dair anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanları Kurulu arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması, Arnavutluk İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair İş birliği Protokolü ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı da imzalandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARDIK'Arnavutluk'un dost ve kardeş müttefik bir ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki kardeş ülkeyiz. Asırlara uzanan ortak tarihimizin izlerini edebiyattan sanata, düşünce hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmek mümkündür. Bugün Elbasan'dan Korça'ya İşkodra'ya kadar Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz. Ziyaret vesilesiyle az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Attığımız bu adım her alandaki iş birliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. Sayın Başbakanla görüşmelerimizde ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele aldık. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Arnavutluk'a 1 Ocak itibariyle üstlendiği Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı görevinde başarılar diledi.'TÜRKİYE ARNAVUTLUK'UN EN BÜYÜK 4'ÜNCÜ TİCARİ ORTAĞI'Arnavutluk'ta meydana gelen iki depremden sonra Türkiye'nin Arnavut halkının imdadına koştuğunu hatırlatan Erdoğan, "Arama kurtarma çalışmalarından diğer yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için 522 konut inşa etme kararı aldık. TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah inşaatı 2021 ağustos ayında tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4'üncü ticari ortağıdır. Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle ekonomik iş birliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Arnavutluk'taki Osmanlı eserleri ile ilgili restorasyon çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri, geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlığımız az önce Arnavutluk'taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'ni Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız" dedi.'FETÖ'NÜN İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'Görüşmelerdeki ana gündem maddelerinden birini terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki iş birliğinin oluşturduğunu belirten Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hem fikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. ve bu vesileyle Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Yine bu arada Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu an İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız orada eğitim, öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim öğretimde Türkiye Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Artık orada da adeta bir İTÜ kurulmuş olacak ve bu adımı da atmak suretiyle Türkiye Arnavutluk arasındaki bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey adımı adeta uygulama alanına girmiş olacak. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk'a ve Arnavut halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Konuk Başbakan Edi Rama ise iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma imkanını bulduklarını ifade ederken, depremlerden sonra verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'nin Covid- 19 salgınında da Arnavutluk'un yanında olduğunu kaydeden Rama, "Bizim için Türkiye'den gelen yardımlar çok anlamlıdır. Sayın Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri imzalanmasından çok gurur duyuyorum" dedi.ERDOĞAN VE RAMA ARASINDA İLGİNÇ 'BAHİS' DİYALOĞURama, sözü Arnavutluk'ta Türkiye'nin 3 ayda inşa edeceği bölge hastanesi konusuna da getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile burada bahse giremezdik fakat 3 ay içinde bunun hazır olması çok güçlü bir bahis. Ben bu bahsi kaybetmekten mutluyum" diye konuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan özellikle hiç endişe etmesin. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için üç ay dedik, bu leblebi, çekirdek. Tabi tıbbi teknik donanımları da olacak. Bizim İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var, herhalde buradaki ameliyathane sayısı biraz düşük olabilir. Yani bu ameliyathanelerle beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak ve Sağlık Bakanlığımız geçici bir süre buradan sağlık elemanlarını da doktoruyla, hemşiresiyle, sağlık memuruyla gönderecek. Onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizden orada bir ekibi de bu hastanede yetiştirmiş olacaklar ve böylece çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Seçimden önce bitecek" dedi. Rama ise "Seçimler önemli değil, onlar başka bir konu. 4 milyon 200 bin seçmen, 3,5 milyon kişi sizi takip edecek 7 Nisan'a kadar. Çok büyük bir bahse girmişsiniz Sayın Cumhurbaşkanı" yanıtını verdi.

