Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'den önemli bir ismi yakaladık, şuanda elimizde'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şuanda elimizde. Nurettin Sofi olayı bir kenara geçsin, FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onunda açıklamasını yapacağız" dedi.

FETÖ ile ilgili önemli bir ismi yakaladıklarını söyleyerek, bu ismi yakında açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan, kendisine Netenyahu benzetmesinde bulunan Meral Akşener'e cevap verdi.

"5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız"

COVİD-19'da aşılama ile ilgili gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuan itibariyle 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 26,5 milyon aşılama yaptık. 26,5 milyon aşılama önemli bir rakam. Hızla bu daha da artacak. Yaş gruplarında 65 yaş grubu üstünü zaten bitirmiştik. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile ilgili bir aşılama olayı şuanda söz konusu değil. Öğretmenlerde 3'te birini bitirdik. Jandarmada, polisimizde, bütün silahlı kuvvetlerde hiç kalmasın" diye konuştu.

Bir katılımcının "Kısıtlama döneminde 'turistlere serbest, vatandaşa yasak' diye bir algı oluştu. Bunu değerlendirir misiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Erdoğan, "İktidarı biz nereden zayıf düşürürüz.' Bir televizyon kanalında gördüm, 'turizm çöktü diyor' bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı. Biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkarttık. Şuanda korona virüs döneminden geçiyoruz. turist zaten gelemiyor. Gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. Gelenlere de biz diyeceğiz ki, 'sokaklarda dolaşamazsın.' Gelmiş zaten, ona biz neden kapıyı kapatalım, Oradan 3-5 dolar veya Euro girecekse bırak girsin. Bu konularda yapılan iş siyasi bir dezenformasyondur. Bunlara hiç kulak asmıyorum. 'Turiste açık, yerliye kapalı.' Böyle bir şeyin propagandasını yapmak bu sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve sosyal medyanın ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Turistlerin neden test olmadan geldiği iddialarına da cevap veren Erdoğan, "O konularda her türlü tedbir var. Hepsinin belli süresi var, test olacak, o test olmadan zaten gelemiyor. Bazıları bu testi ülkemizde olma durumunda kalıyor. Sosyal medya 'biz bu iktidarı nasıl vururuz, Erdoğan'ı nasıl tökezletiriz.' Yaptıkları iş bu" şeklinde konuştu.

Tam kapanmanın sonuçlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam kapanma ile alakalı ciddi manada bir düşüş söz konusu oldu. Şuanda eğer 10 binlere indiysek kabine toplantısında aldığımız kararların neticesindedir. Şimdi hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Desteklerle ilgili bilgi veren Erdoğan, yapılan yardımları hatırlattı. Erdoğan, "Biz bunu nereden veriyoruz? Biz güçlü bir devlet olmamış olsak bunlara ilişkin atacak adımımız olmaz. Başarabilecek güce sahip olduğumuz için bu adımları attık, atacağız. Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız. Dün kararlı bir adım attık, bu adımla birlikte aşılamayı devam ettireceğiz. Özellikle Almanya'da Biontech'i bol miktarda getirelim istiyoruz, Çin'den beklediğimiz aşılar var. Dün gerek danışmanım ve gerekse Kültür Turizm Bakanım, Sağlık bakan yardımcısı Rusya'da görüşmeler yaptılar. Acaba Rusya'dan ne kadar aşı alabiliriz, onun görüşmeleri yapıldı. Yerli ve milli aşı gelmeden önce bu aşılarla süreci devam ettirelim, kimseye bu noktada muhtaç olmayalım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır"

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme değinen ve kendisine yönelik "Netenyahu" benzetmesi yapan Meral Akşener'e cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan siyasi liderler var. Şuanda muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netenyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurulunda 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip, 47'den itibaren bugünlere geldiğini Genel Kurul'da harita ile göstermişimdir. 1947'den bu güne kadar o topraklar işgal edilerek küçüldü, bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netenyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileriye gidecek değilim. Bugüne kadar ben Netenyahu ile bir araya gelmiş değilim. Ben Şaron ile bir araya geldim. Benim biliyorsunuz birde İsrail'in başbakanı ile Davıs'ta bir maceram oldu. İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. Siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim, BM Genel kurulunda söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı özellikle bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir ne de kimse sana bu fırsatı vermez. Bundan sonraki süreçte bizim Filistinli kardeşlerimize olan desteklerimiz gerek insani yardım konusunda gerek diğer konularda... Şimdi söylüyorum kendisine, bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmış olduğu destekler AK Parti iktidarı dönemindedir. Hanımefendi önce bunu bir öğren. Ne yapmışız bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar yaptık, insani yardımları yaptık. Bunun dışında bir çok desteklerimizi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bunu bilmesini isterim ama bilmez. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar eninde sonunda nereye varırlar? Bunlar Esed'in yanında yer alırlar. Bunlar Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alırlar. Bunlar ne derlerse desinler Netenyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netenyahu'ya karşı bu zamana kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Türkmeneli'ne biz şuan verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Irak Türkmeni bir gencin "Irak'ta Osmanlı sonrasında Türkmenler çileli bir kader yaşamaktadır. Türkmeneli'nde 2023 vizyonunuza dair büyük bir beklenti var. 100 yıllık bu hasret sona erecek mi?" şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmeneli ile bizim çok aşırı ilgilenmemiz birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etse de etmese de Türkmeneli'ne biz şuan verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türkmeneli'ne madden manen her türlü desteği veriyoruz. Bunları sınıflandırmaya gerek yok. Bunu Türkmeneli'ndeki kardeşlerim gayet iyi biliyorlar. Aynı durum az önce konuştuğumuz Filistin için de geçerli. Filistin'e biz ne veriyoruz, bunu Filistin'i yönetenler çok iyi bilir. Ben bunu buradan anlatıp da Türkiye'deki muhalefete ifade etmeme gerek yok. Benim için önemli olan bu işi biz iktidara gelene kadar Türkiye'deki hiçbir yönetim kadrosu bu tür destekleri Filistin'e vermedi, Irak Türkmeneli'ne vermedi ama biz veriyoruz. Biz özellikle Kuzey Irak'ta terör örgütü ile mücadeleyi veriyoruz. Başika'da kampı kurduk mu? Kurduk. Başika'daki kampı biz niye kurduk. Oradaki zulmü durdurmak için kurduk. Orada bizim şimdi üssümüz var. Biz orada Türkmeneli'nde olsun, diğer yerlerde yapılacak ve yapılmakta olan zulme karşı askerimizle birlikte yer aldık. Bizim için Türkiye 780 bin kilometrekare değildir, bizim için her yer Türkiye'dir. Onun için buralarda attığımız adımlar bunun içindir" diye konuştu.

"Yakında inşallah petrol, doğal gaz haberini alırsanız şaşmayın"

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bize bu soruları soran zevat, muhalefet şuanda iktidarda olsaydı bizim Doğu Akdeniz'de halimiz haraptı. Biz Kıbrıs'ın çevresindeki haklarımız noktasında hiçbir şeyi hak edinemezdik. Bunlar bir tane sismik araştırma gemisi alamadılar. Bir tane sondaj gemisi alamadılar. Biz sondaj gemilerini aldık, sismik araştırma gemilerini aldık. Şuanda 5 tane gemimiz var, kimseye muhtaç değiliz. Bizden önce Türkiye'nin böyle bir imkanı yoktu. Bunların maliyetleri çok büyük. Biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki, bu gemileri ülkemize kazandırdık. Yakında inşallah petrol, doğal gaz haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız andan itibaren dünyanın Türkiye'ye bakışı çok daha farklı olacak. Bu bakımdan şuanda dünya bizi kıskanıyor. Kıskanmakta da haklılar. Niye rahatsızlar, çünkü şimdi bizim gemilerimiz orada. İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım. Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, vereceğimiz mesajlar sadece Ada'yı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. Biz Ada'da birçok adımlar attık. Şimdi 2 tane havaalanı var Kıbrıs'ta. Birisi sizin de bildiğiniz Ercan Havaalanı, birisi de daha önce orada bulunan ama biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isim ile daha çok SİHA ve İHA'larımızın yer aldığı... Bunları acaba niye bu denli hareketlendiriyoruz? Bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Var mıyız? Evet varız. Hepsini koy bir kenara Mersin'den Adana'dan uçaklarımızı kaldırdığımız zaman uçaklarımız anında ordalar. Bütün mesele, siz yere sağlam basacaksınız, özgüveniniz olacak. Türkiye olarak biz varız" dedi.

"Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şuanda elimizde"

Erdoğan, Kütüphane Buluşmaları'nda FETÖ ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu:

"Gara Operasyonu'nda emri veren Sofi Nurettin denilen katili öldürdük, işini bitirdik. Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Bunlar devam edecek. Hedefimiz şuanda Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Biz Cudi'de Bestler Deresi'nde terörle mücadelemizi bugün askerimizle, jandarmamızla, Emniyet Teşkilatımızla beraber yürütüyorsak demek ki ülkemizin yönetiminde bir farklı dönem şuanda yaşanıyor. Rastgele bir yönetim yok. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şuanda elimizde. Nurettin Sofi olayı bir kenara geçsin, FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onunda açıklamasını yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı