Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek"

AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tören alanında toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın bazı çocukları kurdele kesimi için sahneye çağırması Kurdele kesimi GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuştu.

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Tören alanında toplanan vatandaşlar

Erdoğan'ın bazı çocukları kurdele kesimi için sahneye çağırması

Kurdele kesimi

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuştu.(4)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Giresun, Tören, Güncel, Haber

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