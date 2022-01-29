Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek"
AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tören alanında toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın bazı çocukları kurdele kesimi için sahneye çağırması Kurdele kesimi GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuştu.
GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tören alanında toplanan vatandaşlar
Erdoğan'ın bazı çocukları kurdele kesimi için sahneye çağırması
Kurdele kesimi
GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuştu.(4)