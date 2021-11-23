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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erken seçim olmayacak'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erken seçim olmayacak'

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girdiğimiz her seçimden istisnasiz birinci çıktık. Erken seçim olmayacak, Haziran 2023'te olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girdiğimiz her seçimden istisnasiz birinci çıktık. Erken seçim olmayacak, Haziran 2023'te olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı'yla Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle bu başarıyı devam ettireceğiz. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Yok artık öyle 15 ayda seçim.

Seçimi 2023'e yani hedeflerimizle kesişen yıla getirdik.

Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi tabii mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo bir tuzak bir kurgu vardır. Bugüne kadar başaramamaları, vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Var gücümüzle tuzakları aşacağız ve hedeflerimize ulaşacağız.

Her vatadanşımızın kapısına gideceğiz, elini tutacağız. Şurada 1.5 yıl kaldı bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Meydanı Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine bırakamayız. Meydanı bölücü örgütün gündemindeki HDP'ye de, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere de bırakamayız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine bakmayacağız.

(İHA)

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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