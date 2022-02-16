Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine...
AA, Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir."
AA / Sefa Şahin - Güncel