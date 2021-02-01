Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)

01.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:01

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi

Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. (5)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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