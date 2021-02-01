Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4.