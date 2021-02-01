Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (5)
Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin elektrikli sürücüsüz otobüs test etmesi
Otobüsün içinden gör ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu