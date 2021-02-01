Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (2)

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.