Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir"

31.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:31

Son dakika haber... AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

AK Parti 7.Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (4)

Erdoğan: "Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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