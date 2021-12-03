Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

GAZİANTEP (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerden aldıkları ilhamla ülkeyi, 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

"Gaziantep işte bunu başarmış bir şehirdir. Üstelik Gaziantep bu yolda öyle bir mesafe katetmiştir ki başarısı sadece kendisiyle sınırlı kalmamış bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Yatırımla istihdamla üretimle ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu yeni mücadele sürecinde en büyük desteği ve katkıyı yine Gaziantep'ten bekliyoruz. Hiç şüphesiz bu başarının gerisindeki asıl kahramanlar Gaziantep'in, karşımdaki iş insanlarıdır, işçilerdir, onlara her türlü desteği veren siyasetçilerdir, mahalli yöneticilerdir. Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür. Bugün burada şehrimize kazandırdıkları okullar ve eğitim tesisleriyle yetişmiş iş gücümüzün gelişmesine katkıda bulunacak iş insanlarımızla birlikteyiz. Bu iş insanlarımıza, ülkemize, şehrimize, milletimize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim işinize, gücünüze, kazancınıza bereket versin. Böylece ülkemize veya şehrimize daha çok hayır hasenat yapabilesiniz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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