Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."
18.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:34
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu