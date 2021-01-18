Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."

18.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:34
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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