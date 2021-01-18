Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.