Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:29
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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