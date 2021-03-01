Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.