Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.
09.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik."
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Kaynak: AA