Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede... - Haberler
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