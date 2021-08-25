Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük."