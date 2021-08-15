Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum"