Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi. Kaynak: AA