Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi.

31.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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