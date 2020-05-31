Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi.
31.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri gezmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Feriha Öz Hastanelerini gezdi.
Kaynak: AA