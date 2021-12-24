Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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