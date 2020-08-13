Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir." Kaynak: AA