Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir.
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir.
13.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir."
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Kaynak: AA