Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 3'üncü yılını videolu mesajla selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 3'üncü yılını videolu mesajla selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine videoda seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizi yıldıramadılar, birdiniz bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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