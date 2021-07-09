Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık