Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bayram tatili süresi) Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bayram tatili süresi) Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz."

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş... - Haberler
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