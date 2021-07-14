Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (5)

Erdoğan: "Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya