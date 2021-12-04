Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te düzenlenen törenle Siirt-Eruh kara yolu Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımın açılışı yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatının her önemli noktalarında Siirt'in kendisine eşlik ettiğini söyledi. Erdoğan, "Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik" dedi.

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü, 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi. Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi. Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.