Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

14.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:14
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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