Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
14.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:14
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük