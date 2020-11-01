Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

01.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:43

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine gönderdiği video mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine gönderdiği video mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." dedi.

Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan: "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor"

Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir."

Erdoğan: "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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