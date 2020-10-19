Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.