Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:08
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı." - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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