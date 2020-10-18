Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...

18.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor "Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor" "Muhalefet milletten uzak duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor

"Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor"

"Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor."

"Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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