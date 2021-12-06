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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki UID temsilcilerine telefonla hitap etti Açıklaması

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki UID temsilcilerine telefonla hitap etti Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle telefonda görüştü.

Danimarka'da temaslarda bulunan Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Katar'da bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, Danimarka'da yapılacak çalışmaların tesir alanının farklı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da şu anda sürmekte olan bu çalışmalarla 2023'e çok daha farklı hazırlandığınızın, hazırlanacağınızın inancı içerisindeyim. Bu çalışmaları ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak başarılı bir şekilde sürekli olarak devam ettirmeniz inşallah bizi tüm diğerlerinden farklı kılacaktır. Bu konuda başarılı çalışmalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Durmadan, yılmadan, kararlı bir şekilde bu çalışmaları sürdürmeniz Avrupa ayağından 2023'te çok daha farklı sesler getirecektir. Fakat sadece Avrupa'da kalmamalısınız. Çünkü sizlerin bir ayağı, eli, gözü Türkiye'nin değişik vilayetlerinde. Oralarla da irtibatlarınızı kesmeden devam ettirmeniz bizleri çok daha güçlü kılacaktır."

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