Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşad ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

 AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz, kimsin sen

AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz, kimsin sen

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title